Миротворча місія в Україні: західні чиновники розкрили плани

За інформацією редакторки The Times, європейські війська планують розгорнути по всій Україні, за винятком східних територій.

Захід планує відправити до України менше 30 тисяч миротворчого контингенту з можливістю залучити в разі загрози авіацію США, яка базується в Румунії та Польщі.

Про це повідомила редакторка The Times Лариса Браун з посиланням на західних чиновників, імена яких не називаються.

За інформацією журналістки, європейські війська планують розгорнути по всій країні, за винятком східних територій – e ключових містах, портах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Також передбачається технічний моніторинг кордону, зокрема спостереження та розвідка за допомогою авіації, супутникова аеророзвідка, а також використання дронів для отримання "повної картини того, що відбувається".

До завдань миротворців буде включено захист повітряного простору та комерційних авіарейсів. Вони матимуть повноваження контролювати небо і збивати повітряні цілі.

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Водночас миротворча місія, розміщена на території України, матиме підтримку літаків США, що базуються в Румунії та Польщі, які реагуватимуть на загрози в разі необхідності. Крім того, додаткові сухопутні війська швидкого реагування будуть розміщені на східному кордоні ЄС, але не в Україні.

Нагадаємо, Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для захисту неба України, щоб допомогти забезпечити мир. Британська місія повітряного патрулювання може бути створена за зразком місій НАТО, що вже діють у країна Балтії.

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