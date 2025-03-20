Миротворчі сили в Україні, ймовірно, включатимуть авіацію та флот – деталі від Bloomberg

Найімовірніше, що британські та французькі миротворці розмістяться у великих містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України.

На зустрічі очільників Генштабів союзників у Лондоні партнери погодили, що для гарантування миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська, але й потужні підрозділи військово-повітряних і військово-морських сил.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої "коаліції охочих".

Проте було незрозуміло, які дії країни могли б вжити без безпосередньої підтримки президента США Дональда Трампа та наймогутнішої армії світу.

Зокрема союзники обговорили питання розміщення літаків, як-от британських Typhoon, їхнього дозаправлення та обслуговування. Військові планувальники обговорили, де будуть заправлятися літаки, де вони будуть базуватися, як вони вписуються в більш широку військову діяльність на місцях і хто надає інженерну підтримку.

Вони також обговорили, як заповнити "діру", якщо війська країн НАТО будуть переміщені до України, щоб гарантувати, що східний фланг Альянсу не залишиться відкритим.

Деталі плану "коаліції охочих", за інформацією Bloomberg:

Британські та французькі миротворці будуть розміщені у великих містах, портах та на критичній інфраструктурі;

Патрульні кораблі та мінні тральщики будуть присутні у Чорному морі;

Західна авіація (зокрема винищувачі Typhoon) та наземні частини базуватимуться у Польщі та Румунії.

Фото: Bloomberg Business

Раніше повідомлялося, що британські спецпідрозділи готуються до можливої миротворчої місії в Україні.

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