Миротворці в Україні: президент Польщі припустив, на який контингент погодиться Росія

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що у разі потреби здійснювати моніторинг за припиненням вогню в Україні може миротворчий контингент ООН. На його думку, Росія на це погодиться.

Про це польський президент сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Інтерфакс-Україна.

“Я не виключаю, що обидві сторони погодяться на [миротворчі] сили ООН. Я вважаю, що Росія погодиться... Росія є членом ООН... Я не думаю, що вони [росіяни] будуть проти такого рішення", - сказав Дуда.

Також читайте Чи є зрушення щодо відправлення миротворців до України: відповідь Зеленського

При цьому президент Польщі додав, що такі заходи не є "абсолютно обов'язковими", але, на його думку, може виникнути потреба в розміщенні миротворчих сил і сил оперативного контролю на лінії розмежування "суверенної, незалежної та вільної України" з Росією.

Анджей Дуда також вважає, що після підписання договору щодо рідкісноземельних металів між Києвом і Вашингтоном Україна стане "стратегічним місцем" для США, тому Сполучені Штати будуть захищати свої інтереси. За його словами, для цього вони не будуть повинні відправляти свої військові сили, а можуть “забезпечити свої інтереси в інший спосіб”.

Нагадаємо, уряд Великої Британії в середу, 5 березня, провів переговори з представниками майже 20 країн, зацікавлених в участі в "коаліції добровольців", очолюваній Британією та Францією. Місія коаліції – розгортання миротворчих сил в Україні після укладення мирної угоди.

Читайте також: