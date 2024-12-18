Миротворці в Україні: Reuters приголомшило потенційною кількістю військових

Лунають різні оцінки чисельності потенційних миротворчих сил в Україні, багато залежатиме від конкретної місії цих бійців.

Європа може залучити близько 100 тис. військових для відправлення до України як миротворців. Так звані сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з п'яти-восьми країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного українського чиновника.

У статті йдеться, що водночас аналітики та офіційні особи дають різні оцінки чисельності потенційних миротворчих сил в Україні, наголошуючи, що багато залежатиме від конкретної місії цих бійців. Вважається, що доцільним було б відправлення близько 40 тис. європейських військових.

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На думку австрійського військового експерта Франца-Штефана Гаді, якщо діятиме схема ротації, коли підрозділи готуються до розгортання та відновлюються після нього, до миротворчої місії може бути залучено близько 100 тис. військових.

Гаді зауважив, що "це, безумовно, сильно розтягне європейські сухопутні війська". Крім того, за такого сценарію, державам Європи доведеться скоротити інші місії. Зокрема, йдеться про місію "з підтримання миру на Балканах".

За словами міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, миротворці повинні діяти під егідою ООН. Однак інші посадовці вважають, що це надасть Росії, постійному члену Ради Безпеки Організації, надто великого впливу.

Видання також звернуло увагу, що Європі доведеться переконати США взяти участь у цій операції чи хоча б у розвідувальній та іншій оперативній допомозі.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон планує винести на обговорення лідерів ЄС питання щодо розміщення миротворчої місії на території України.

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