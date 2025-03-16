Миротворці в Україні: скільки військових відправлять західні країни – Стармер

Близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для миротворчої місії.

На віртуальному засіданні "коаліції охочих", яке відбулося в суботу, 15 березня, було обговорено плани щодо розміщення в Україні західних миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає видання The Times.

За інформацією високопоставлених урядових джерел, британський прем’єр-міністр заручився підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три держави, які спочатку пропонували надати наземні війська, хоча основна частина сил, ймовірно, надійде з Великої Британії та Франції.

Джерела видання відмовились надати більш конкретну інформацію про те, хто який внесок зробить, оскільки це може "допомогти Росії". Але джерело додало: "Це буде значна сила зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка буде робити внесок іншим чином".

Військове джерело повідомило, що розмір остаточних сил буде понад 10 000 військовослужбовців. Близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії, яку називають "силами стримування". У разі припинення вогню між Росією та Україною присутність цього контингенту повинна стримати Володимира Путіна від нового вторгнення.

Нагадаємо, на віртуальному саміті "коаліції охочих" було досягнуто домовленості прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди. Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що російський президент Володимир Путін "рано чи пізно" буде змушений сісти за стіл переговорів.

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