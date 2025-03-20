Миротворцям в Україні потрібне повне забезпечення від США – посол Німеччини

За його словами, США мають забезпечити ключові елементи безпеки, зокрема розвідку, повітряне спостереження та протиповітряну оборону, щоб гарантії для України були дієвими.

Розгортання миротворчих сил в Україні в межах ініціативи "коаліції охочих" можливе лише за умови повної участі США.

Таку думку висловив посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер, передає The Telegraph.

За його словами, США мають забезпечити ключові елементи безпеки, зокрема розвідку, повітряне спостереження та протиповітряну оборону, щоб гарантії для України були дієвими.

На запитання, чи може передача США контролю над українськими електростанціями вважатися достатньою гарантією безпеки, Бергер відповів, що цього недостатньо.

"Мова йде не просто про захист українських активів. Для реальної безпеки потрібна повна участь США: від розвідки до протиповітряної оборони. Росія повинна розуміти, що у разі порушення угоди про припинення вогню це буде виклик не лише європейським і українським силам, а й Сполученим Штатам", – пояснив він.

На думку дипломата, без активної ролі США миротворча місія не зможе функціонувати ефективно.

Раніше стало відомо, що британські сили спеціального призначення перебувають у стані підвищеної готовності до можливої участі в миротворчій місії в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню.