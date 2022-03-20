Місце, де командування РФ показало свою бездарність: Зеленський впевнений, що Чорнобаївка увійде в історію

За словами президента, російські командири ні на що більше не здатні, як просто гнати своїх людей на забій.
Українська Чорнобаївка увійде в історію, як місце, де російські командири показали свою бездарність.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 20 березня.
"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю — такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", — зазначив глава держави.
За його словами, українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія РФ, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов.
"Ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки та відправлених в Україну солдатів", — наголосив Зеленський.
Вперше у Чорнобаївці сили росіян були розгромлені 27 лютого. Проте окупанти розмістили на тому ж місці нові вертольоти.
7 березня українці знову знищили там близько 30 ворожих вертольотів.
16 березня у Чорнобаївці знищили близько семи вертольотів російських загарбників.
18 березня українські військові знищили у Чорнобаївці командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Командувач цієї армії загинув внаслідок удару українців.
18 березня ЗСУ вшосте знищили сили окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині.