Місце, де командування РФ показало свою бездарність: Зеленський впевнений, що Чорнобаївка увійде в історію

Місце, де командування РФ показало свою бездарність: Зеленський впевнений, що Чорнобаївка увійде в історію

За словами президента, російські командири ні на що більше не здатні, як просто гнати своїх людей на забій.

Українська Чорнобаївка увійде в історію, як місце, де російські командири показали свою бездарність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 20 березня.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю — такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", — зазначив глава держави.

За його словами, українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія РФ, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов.

"Ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки та відправлених в Україну солдатів", — наголосив Зеленський.