"Місце, де ми мали ночувати": який вигляд має база відпочинку на Одещині після ракетного удару (відео)

"Місце, де ми мали ночувати": який вигляд має база відпочинку на Одещині після ракетного удару (відео)

Російська армія у ніч проти 1 липня випустила по Одещині дві ракети. Одна з них влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Місцеві мешканці показали, який вигляд має зруйнована база. Дівчина на відео розповіла, що вони з хлопцем мали сьогодні ночувати в одному із знищених бунгало, але дивом залишилися вдома у батьків.

Вона показала, що малі будиночки і басейн буквально стерло з землі.

Також сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку. Загинуло три людини, серед них дитина. Постраждала ще одна особа. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, ще одна російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Там загинуло 14 людей, ще 30 осіб постраждали.

Мапа боїв на 127-й день повномасштабного вторгнення

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