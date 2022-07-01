"Місце, де ми мали ночувати": який вигляд має база відпочинку на Одещині після ракетного удару (відео)

Російська армія у ніч проти 1 липня випустила по Одещині дві ракети. Одна з них влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.
Місцеві мешканці показали, який вигляд має зруйнована база. Дівчина на відео розповіла, що вони з хлопцем мали сьогодні ночувати в одному із знищених бунгало, але дивом залишилися вдома у батьків.
Вона показала, що малі будиночки і басейн буквально стерло з землі.
Також сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку. Загинуло три людини, серед них дитина. Постраждала ще одна особа. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, ще одна російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Там загинуло 14 людей, ще 30 осіб постраждали.
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