Місце, де росіяни намагались штурмувати Миколаїв, стало могильником для їхньої техніки

Лише на Миколаївщині боєприпаси, які залишили по собі росіяни на українській землі, ліквідували понад три з половиною тисячі.

Розміновувати території на Миколаївщині заважає те, що регіон повністю ще не звільнений і поруч тривають бойові дії, йдеться в ТСН.

Місце, з якого готувався наступ на Миколаїв, стало одним з кладовищ російської військової техніки. «Тут лишилось пошкоджене, покручене, поламане, ми маємо перевірити це на наявність вибухових предметів всередині», - зазначає начальник піротехнічної частини Андрій Шликов.

Завдання його команди – зробити так, щоб ці поля нарешті стали безпечними і тут могли знову працювати фермери. Свого часу у цій посадці скупчилося близько пів тисячі окупантів, гармати і бойові машини. Але ворог зазнав поразку і те, що залишилося придатним до війни військові забрали собі.

«КАМАЗи» справні, бойові машини, всі наші військові забрали до справи», - тішаться піротехніки.

Залишки російських спальників, лахміття на деревах, іржава, потороч - тут наче музей війни під відкритим небом. Тут неможливо порахувати снаряди, які розкидані цими полями, але знайти потрібно кожен.

Вони і раніше займалися воєнним розмінуванням – тільки шукали снаряди Першої і Другої світової. До повномасштабного вторгнення миколаївських піротехніків було 19, тепер – вже 52. Снаряди сховані у високій траві, Покручене залізяччя потрібно теж прибрати. Це нелегка робота, ще й у бронежилеті та касці.

Рятувальники нагадують, самостійно тягати снаряди чи будь-які інші боєприпаси не можна.

Всі боєприпаси – незалежно від розміру, від малих до великих, мають спільне майбутнє – їх вивозять на полігон і вже там знищують.

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