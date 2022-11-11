Місце, де знищили бригаду морпіхів РФ: Арестович розповів, хто контролює "багатостраждальну" Павлівку

У районі Павлівки на Донеччині, де раніше ЗСУ знищили майже всю російську бригаду морської піхоти, ситація ускладнилася. Росіяни перекинули туди нові резерви "чмобіків".

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його інформацією, Павлівка наполовину контролюється українськими силами, а противник "зачепився" за південну частину села. Таким чином, радник ОП спростував фейки російських пропагандистів, які 10 листопада стверджували, що окупанти змогли захопити Павлівку.

"Штурмують багатостраждальну Павлівку. Там знову тривають бої у населеному пункті і біля нього, але обстановка змінюється швидко", – каже Арестович.

Також він розповів про ситуацію у населених пунках на лінії фронту на Донбасі:

"Мар'їнка – без змін, Водяне – без змін, Новоселівка Друга, Новобахмутівка – без змін, Курдюмівка – без змін, хоча намагаються наступати, Бахмут – без змін. У районі Івангорода і Опитного противник підійшов трохи ближче. Соледар – кажуть, що інтенсивність зменшилась, а окупанти перенесли основні зусилля під Бахмут. Білогорівку намагаються штурмувати – не проходять. Від Кремінної до Сватового намагаються лізти вперед, але ми їх стримуємо", – повідомив радник Офісу президента.

Розгром 155-ї бригади морської піхоти РФ біля Павлівки

Нещодавно російські військові блогери опублікували лист, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155-ту бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині.

За їхніми даними, підрозділ зазнав втрат біля 300 убитими, пораненими і зниклими безвісти та втратив половину техніки, все протягом чотирьох днів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась повідомив, що українські військові розбили 75% особового складу цієї бригади.

Радник Офісу преидента також заявив, що ЗСУ знищили майже всю бригаду.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до окупованого Донецька скеровано групу слідчого комітету РФ, які розслідуватимуть ці втрати.