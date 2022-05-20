"Місце моєї смерті і мого життя": захисник Маріуполя показав прощальні світлини з "Азовсталі"

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") 20 травня опублікував у своїх соцмережах світлини з "Азовсталі".

"Ну от і все. Дякую за прихисток "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - написав він.

На світлинах видно, як російські окупанти, які обстрілювали "Азовсталь" із землі, неба та моря, зруйнували завод, у якому майже три місяці тримали оборону Маріуполя окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона міста.

Варто зазначити, що 16 травня розпочалася секретна операція з порятунку оборонців Маріуполя, президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуаційна місія українських бійців, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.

Відомо, що частину бійців з "Азовсталі" росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці. Про це пише Reuters з посиланням на очевидця. Він розповів агентству, що сім автобусів з українськими бійцями з гарнізону "Азовсталь" прибули до нещодавно відкритої в'язниці в підконтрольному Росії селищі Оленівка під Донецьком. Водночас українська влада цю інформацію, як власне і подробиці операції, не коментує.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр лише повідомила що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця очільника Міноборони України.

17 травня віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 52 поранених захисників з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено до лікарні Новоазовська ("ДНР"). Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

20 травня британська розвідка повідомила, що територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який мужньо захищають українські воїни, залишили понад 1700 військовослужбовців України. Скільки ще там залишається, невідомо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 86-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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