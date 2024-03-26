"Місце ухилянтів – концтабори і штрафбати": командир відділення у 92-й ОШБр про мобілізацію

Командир відділення у 92-й ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов жорстко "пройшовся" по чоловіках, які ухиляються від мобілізації. Він наголосив, що не намагається протиставляти тих, хто служить і тих, хто робить щось інше. Проте, за його словами, ухилянт – це військовозобовʼязана особа, яка прикидається, що її немає.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ухилянт не стоїть на обліку, не працює офіційно, умисно не проживає за місцем реєстрації, або викидає офіційну кореспонденцію з поштової скриньки, тікає за кордон, купує документи про інвалідність, не оновлює свої дані в ТЦК. Це негідники, які використовують вади системи заради того, щоб не піддавати себе ризику виконати Конституційний обовʼязок. Наприклад, чоловік з 3 дітьми, який стоїть на обліку і не виїхав за кордон назавжди – не є ухилянтом, але якщо одна дитина досягла повноліття і про це невідомо ТЦК – це вже ухилянт", - каже військовий.

Маслов також пояснює, що проблема в тому, що держава та депутати не створюють умови для суспільного засудження і ганьби для ухилянтів. Він наголошує на посиленні мобілізаційних процесів.

"Ухилянти – це також і кнопкодави, які з політичних або особистих мотивів ухиляються від свого обовʼязку встановити чіткі правила, щоб закрити дірки для ухилянтів і почати переслідувати їх за законом. Немає нічого гіршого для держави, ніж заохочення ухилянтів, у тому числі шляхом створення для них атмосфери безкарності. Місце ухилянтів – концтабори і штрафбати. Для них мають бути створені ці інститути примусової праці на перемогу. Проте, ухилянти в Верховній Раді не спроможні навіть скасувати повістки і захоплення людей на вулицях, встановивши єдиний для усіх «перепис населення» і санкції за неперебування на обліку", - наголошує військовий.

Леонід Маслов наголошує, що військовим не потрібна заміна і відпочинок, їм конче потрібне підкріплення.

"Бо з подібним станом речей, коли добʼють останнього добровольця, вас все одне призовуть до армії, при чому зроблять гарматним мʼясом. Тільки це буде вже армія РФ, яка призначена для загарбницької війни з усім світом, війни за перерозподіл здобутків людства на користь варварів", - резюмував командир відділення 92-ї ОШБр Леонід Маслов.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з оборони продовжує розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян.

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