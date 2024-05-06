Місце знищення катера РФ у Криму зняли на фото з супутника

На знімках видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс.
На супутникових знімках вдалося зафіксувати місце удару по російському швидкісному катеру в окупованому Криму 6 травня.
Відповідні фото поширив проєкт "Схеми".
У повідомленні вказано, що "Схеми" встановили точну локацію та публікують знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, до якого був пришвартований російський катер.
Нагадаємо, 6 травня ГУР Міноборони України за допомогою дрона Magura V5 уразило і знищило швидкісний катер ворога у бухті Вузька в Криму.
Згодом у розвідці уточнили, що знищили в Чорному морі російський катер серії "Мангуст" 150, яких у тамтешній акваторії не атк багато. Судно затонуло.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму
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