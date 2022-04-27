"Місцеві надиктовували": Федорук заявив, що окупанти вбивали мирних людей у Бучі за списками

У Бучі російські військові, яких Путін відправив на війну проти України, цілеспрямовано вбивали мирних людей за складеними списками.
Вбивали цивільних мешканців Бучі путінські армійців згідно зі списками, які вони складали спільно з місцевими зрадниками.
Про це мер Бучі Анатолій Федорук розповів в коментарі телеканалу CBC.
За його словами, саме колаборанти вказували імена і адреси місцевих жителів.
"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.
Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.
"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.
Нагадаємо, прокуратура встановила особи російських військових, які чинили звірства у Бучі.
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