"Місцеві надиктовували": Федорук заявив, що окупанти вбивали мирних людей у Бучі за списками

"Місцеві надиктовували": Федорук заявив, що окупанти вбивали мирних людей у Бучі за списками

У Бучі російські військові, яких Путін відправив на війну проти України, цілеспрямовано вбивали мирних людей за складеними списками.

Вбивали цивільних мешканців Бучі путінські армійців згідно зі списками, які вони складали спільно з місцевими зрадниками.

Про це мер Бучі Анатолій Федорук розповів в коментарі телеканалу CBC.

За його словами, саме колаборанти вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.

Нагадаємо, прокуратура встановила особи російських військових, які чинили звірства у Бучі.

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