Місцеві не йдуть: окупанти завезли працювати на Алчевський меткомбінат вахтовиків з РФ

Росіяни не хочуть обмінювати полонених бойовиків терористичної "ЛНР", а на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ.

У чоловіків із так званої "ЛНР", незаконно створеної маріонетками Кремля, практично немає вибору. Або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай вранці 6 вересня.

"Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна", де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів. Під тінь "большого брата" потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулася навіть тих, у кого була бронь. Тобто неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату", - розповів Гайдай.

За його даними, ті чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому і не йдуть. Гайдай каже, що на металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ.

"Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна – вмирати потрібно місцевим", - додав посадовець.

Водночас, як він уточнив, у Луганську залишається велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

"Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їхніх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай розповів, як війська РФ порізали деякі луганські підприємства на металобрухт.

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