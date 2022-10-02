Місцеві переховували колаборантів у селищах поблизу Куп’янська - Нацгвардія

Підрозділи Нацгвардії та Збройних сил України 11 вересня зайшли до Куп’янська. Остаточно українські військові звільнили місто 17 вересня.
У селищах поблизу нещодавно звільненого Куп’янська на Харківщині місцеві мешканці переховували колаборантів у своїх підвалах.
Про це розповів один із кадрових військових, який з перших днів перебуває з добровольцями на східному фронті Харківського напрямку, повідомляє пресслужба Нацгвардії України.
"Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", – розповів він.
Сили оборони України витіснили ворога від західної околиці Куп’янська приблизно на 6 кілометрів, але противник досі обстрілює промислову зону міста з лісу.
"Ворог продовжує завдавати вогневі удари по населених пунктах району касетними боєприпасами та ракетами С-300. Найбільше, за словами місцевих, страждають будинки цивільних та інфраструктура", - розповідають нацгвардійці.
Також стало відомо, що з Куп’янська сотні дітей вивезли до Росії, буцімто до таборів відпочинку, обіцяючи батькам безпеку для їхніх дітей. Проте до сьогодні батьки не знають про долю своїх дітей.
Нагадаємо, в Куп’янську окупанти утримували нелюдських умовах 400 мирних мешканців (відео).
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