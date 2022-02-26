Місцеві показали, який вигляд має, підірваний міст на Житомирській трасі, що за 21 км від Хрещатика (відео)

Місцеві показали, який вигляд має, підірваний міст на Житомирській трасі, що за 21 км від Хрещатика (відео)

Міст був одразу за КПП

У передмісті Києва відзняли підірваний міст через річку Ірпінь, який лише за 21 кілометр від Хрещатику.

Відео надіслали редакції ТСН.ua

Ця переправа за 21 км від центру Києва одразу після КПП. Припускають, що міст підірвали військові, щоб не пустити до столиці техніки ворога.

Люди відзняли підірваний міст через річку Ірпінь за 20 км від центру Києва

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