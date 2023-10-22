Місця утримання російських полонених в Україні переповнені: в ГУР пояснили, чому нема великих обмінів

Юсов заявив, що перемовини щодо обмінів тривають і висловив сподівання, що найближчим часом будуть результати.

Місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені.

Пр це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

За його словами, близько 2600 українських громадян станом на зараз від повномасштабного вторгнення повернулись додому з ворожого полону. Переважно йдеться про захисників і захисниць, але також і цивільних.

Юсов визнав, що останнім часом дійсно нема такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих.

"Але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції. Перемовини тривають і тут головне не розповідати – головне результат, а він обов'язково буде", – пояснив представник ГУР і запевнив, що обмінний фонд постіно поповнюється нашими ЗСУ.

Юсов додав, що місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.

"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться. Я дуже сподіваюсь і впевнений, що найближчим часом будуть результати", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу, який воював на боці РФ, щоб заробити грошенят.

Нагадаємо, інший російський окупант навіть у полоні запевняв українських журналістів, що в Україні живуть "нацисти, лише цивілізовані".

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