Місця утримання російських полонених в Україні переповнені: в ГУР пояснили, чому нема великих обмінів

Юсов заявив, що перемовини щодо обмінів тривають і висловив сподівання, що найближчим часом будуть результати.
Місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені.
Пр це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".
За його словами, близько 2600 українських громадян станом на зараз від повномасштабного вторгнення повернулись додому з ворожого полону. Переважно йдеться про захисників і захисниць, але також і цивільних.
Юсов визнав, що останнім часом дійсно нема такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих.
"Але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції. Перемовини тривають і тут головне не розповідати – головне результат, а він обов'язково буде", – пояснив представник ГУР і запевнив, що обмінний фонд постіно поповнюється нашими ЗСУ.
Юсов додав, що місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.
"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться. Я дуже сподіваюсь і впевнений, що найближчим часом будуть результати", – підсумував він.
Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу, який воював на боці РФ, щоб заробити грошенят.
Нагадаємо, інший російський окупант навіть у полоні запевняв українських журналістів, що в Україні живуть "нацисти, лише цивілізовані".
Читайте також:
- "Сподіваємося, ви нас не забудете": полонені окупанти-білоруси просять Лукашенка забрати їх додому
- Полонений "вагнерівець" на інтерв'ю у українського журналіста вкрав сигарету у прямому ефірі (відео)
- "У сенсі? Він що, в Україні": як мати окупанта відреагувала, що її син у полоні (відео)
- "Ваш син — вбивця" — "Я підтримую спецоперацію": істерика "ватних" матері та сестри окупанта (відео)