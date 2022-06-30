Місця живого не лишилось: працівники зруйнованого ракетою АТП показали наслідки обстрілу

Двоє людей загинули, ще семеро поранені, серед них 6-річний хлопчик. У Дніпрі рятувальники закінчили розбирати завали після обстрілу.

Двома ракетами "Калібр" росіяни поцілили в офіс автотранспортного підприємства, де ремонтували цивільні авто. І поки рятувальники намагались знайти живих людей під уламками будівлі, по місту прилетіло ще раз, йдеться в ТСН.

Гурген з товаришем наводять лад у боксі, де ремонтували автівки. Розповідають, під час тривоги вчасно встигли заскочити всредину приміщення. Далі було 2 вибухи і гуркіт, валилась будівля. Найбільше дісталось офісному приміщенню, яке знаходиться на в’їзді до АТП. Воно зруйноване, саме тут рятувальники і знайшли двох загиблих.

Ракета прилетіла близько 17 у це приміщення на рівні 3-го поверху. Через вечірню годину тут було лише двоє людей - чоловік та жінка - орендарі офісу. Вони загинули одразу. Ще семеро людей дістали поранення. Двоє - працівники АТП, ще п’ятеро мешканців сусідніх будинків, їх накрило вибуховою хвилею. Серед потерпілих хлопчик, його посікло вибитим склом. Утім, лікарі кажуть, дивом минулось без тяжких травм. Ушпиталили лише двох людей.«Забій голови, грудної клітини, брюшної порожнини. Нема відриву кінцівок, нема переломів», - кажуть медики.

Ольга Гвоздецька - директорка АТП, по якому били росіяни, її робоче місце у цьому напівзруйнованому приміщенні. Додому пішла за лічені хвилини до прильоту. Розповідає, зазвичай о 17 тут набагато більше працівників. Того дня розійшлися раніше, ніби щось відчували. «Все зруйноване, і по території, теж все . Бокси, двері, вікна, машини», - розповідає вона.

Якраз поруч з офісом Максим запаркував свою автівку. І добре, що не лишився в ній. «Місця живого не залишилось, ні одної двері, ні капота, нічого. У нас вантажні машини стоять, вантажні поїхали, легкову залишили», - розповідає чоловік.

Під час обстрілу тут були сотні цивільних машин - більшість відновленню не підлягають. Під час обстрілу ворог пошкодив також промисловий об’єкт та залізничну інфраструктуру. А доки на АТП розбирали завали, на околицю міста прилетіла ще одна ракета. Проте над цими руїнами майорить прапор України, він попри усе, вцілів.

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