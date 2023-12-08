Мішель у розмові з лідером КНР нагадав, що Росія є агресором та продовжує атакувати Україну

ЄС та Китай обговорять шляхи розв'язання ситуації та підтримки принципів міжнародного права.

Країни Євросоюзу мають спільно з Китаєм працювати заради досягнення миру та стабільності на основі принципів які були прописані в ООН, а Росія як раз порушує цей документ, атакуючи Україну та зазіхаючи на територіальну цілісність і суверенітет.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Мішень зазначив, що відносини між Євросоюзом та Китаєм є дуже важливими для забезпечення стабільності та миру.

"Поки ми говоримо, Росія продовжує атакувати Україну, серйозно порушує Хартію ООН та територіальну цілісність й суверенітет України", – наголосив Мішель.

Він додав, що хотів би обговорити з лідером Китаю шляхи розв'язання ситуації та підтримки принципів міжнародного права.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія та Китай обговорюють будівництво тунелю, який з'єднає Крим із державою-агресоркою.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай звинуватив США у серйозному порушенні суверенітету.

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