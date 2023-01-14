Мішенями терористів були цивільні об’єкти: Зеленський закликає Захід надати зброю для захисту

Український лідер наголосив, що зупинити російський терор можна і це потрібно робити на полі бою.

Після масованого удару, який завдала Росія в суботу, 14 січня, по українських містах президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом не вагатися з постачанням Україні тієї зброї, яка допоможе вже цього року привести до поразки державу-терориста.

Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні.

Український лідер перелічив міста та регіони, які сьогодні стали мішенями для російських агресорів - Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький.

"Всюди – цивільні об’єкти! В місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок. Звичайна панельна девʼятиповерхівка, яких доволі багато в різних містах Східної та Центральної Європи. Усі поверхи цього будинку – з другого до девʼятого – впали від вибуху російської ракети”, - наголосив президент.

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За його словами, вдалося врятувати десятки людей – поранених і травмованих, яким тепер надається медична допомога. Серед них - діти, найменшій дівчинці – три роки.

“Розбір завалів ще досі триває і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами, поки що не відомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною...” - зауважив Зеленський, висловивши співчуття рідним та близьким.

Український лідер наголосив, що зупинити російський терор можна і це потрібно робити на полі бою.

“Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни. Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть”, - підкреслив він.

У своєму зверненні Зеленський зауважив, що будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета, розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги.

“Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм”, - сказав президент, висловивши подяку всім, хто у цьому допомагає.

Зокрема, у цьому контексті Зеленський відзначив свою сьогоднішню розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком про “деякі дуже важливі речі для нашої оборони”.

Деталі будуть пізніше. Але це вагомо. Це справді те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами – тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів”, - заявив український президент.

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Нагадаємо, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури та по звичайних житлових будинках, постраждали люди.

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