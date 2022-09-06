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Миші погризли ракети: Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород

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Миші погризли ракети: Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород

Фото: скриншот з відео

Росіяни обстрілюють свій Бєлгород через те, що ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні.

У сховищах, де зберігають ракети повинна бути дотримані певні норми, які в РФ вочевидь ніхто не виконує. 

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Ні, вони не спеціально запускають ракети по Бєлгороду. Саме через це РФ пішла з "простягнутою рукою", щоб купити нові ракети. У них закінчується боєзапас ракет. А те, що у них залишилось - це старі радянські ракети. Тобто вони добрались до самого дна своїх запасів, яким по 30-40 років. І через технічні неполадки цих ракет, бо швидше за все порушувались норми зберігання, вони падають під час запуску. А там дуже жорсткі норми зберігання. У сховищах повинні стояти пристрої, які вимірюють вологість, там має бути спеціальна система вентиляції. А головний ворог ракет - це миші, якби це дико не звучало. Бо якщо миша потрапляє всередину ракети, вона починає їсти дроти всередині. Тоді ракета буде несправною", - наголосив військовий експерт. 

Жданов також пояснив, що після пуску ракети щось відбувається у її механіці, через що змінюється траєкторія польоту. Він додав, що вочевидь росіянам прийшла бракована партія ракет, які потрібно зняти з обігу. 

Нагадаємо, стало відомо, скількома ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
37к
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