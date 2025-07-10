Чмут про одну з з ключових проблем ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Страх сказати правду начальству про реальний стан на тій чи іншій окремій ділянці фронту є однією з ключових проблем в українському війську.

Про це заявив керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді».

«Бо за правду не хвалять, за правду знімають з посад, переводять у резервні батальйони, обнуляють кар’єру, відправляють штурмувати посадку, відкривають кримінальні справи і так далі», — каже Чмут.

Реклама

Він визнає, що деякі командири інколи місяцями кажуть, що позиції наші, а вони вже давно не наші.

«Туди заходить якийсь черговий приданий підрозділ, який думає, що він іде на свої позиції, а він уже давно в тилу противника. Його там знищують, і ми на рівному місці маємо дурні втрати. Страх сказати правду», — вважає волонтер.

Чмут критично ставиться до ідеї формувати нові бригади, коли старі недоукомплектовані особовим складом. Він вважає, що потрібно масштабувати успішні сильні військові частини з батальйонів до полків, з полків до дивізій, з бригад до дивізій, доєднувати до сильних середні частини і їх робити ще сильнішими, а не «плодити» багато нових частин.

«А людей не більшає, ресурсу не більшає, і війна на виснаження триває. Це дуже дивні рішення. Вони складно піддаються якомусь логічному поясненню, а не емоційному: „Я генерал, я так сказав, я несу відповідальність за війну, значить, буде так“, — підсумував Тарас Чмут.

Реклама

Раніше Чмут попередив про зростання конфлікту між фронтом і Генштабом.

Також він попереджав, що фронт може посипатися в один момент.