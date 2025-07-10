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- Війна
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Місяцями кажуть, що позиції наші, а вони давно не наші — Чмут про проблему армії
За словами Чмута, Сили оборони зазнають «дурних втрат» через страх сказати правду командування.
Страх сказати правду начальству про реальний стан на тій чи іншій окремій ділянці фронту є однією з ключових проблем в українському війську.
Про це заявив керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді».
«Бо за правду не хвалять, за правду знімають з посад, переводять у резервні батальйони, обнуляють кар’єру, відправляють штурмувати посадку, відкривають кримінальні справи і так далі», — каже Чмут.
Він визнає, що деякі командири інколи місяцями кажуть, що позиції наші, а вони вже давно не наші.
«Туди заходить якийсь черговий приданий підрозділ, який думає, що він іде на свої позиції, а він уже давно в тилу противника. Його там знищують, і ми на рівному місці маємо дурні втрати. Страх сказати правду», — вважає волонтер.
Чмут критично ставиться до ідеї формувати нові бригади, коли старі недоукомплектовані особовим складом. Він вважає, що потрібно масштабувати успішні сильні військові частини з батальйонів до полків, з полків до дивізій, з бригад до дивізій, доєднувати до сильних середні частини і їх робити ще сильнішими, а не «плодити» багато нових частин.
«А людей не більшає, ресурсу не більшає, і війна на виснаження триває. Це дуже дивні рішення. Вони складно піддаються якомусь логічному поясненню, а не емоційному: „Я генерал, я так сказав, я несу відповідальність за війну, значить, буде так“, — підсумував Тарас Чмут.
Раніше Чмут попередив про зростання конфлікту між фронтом і Генштабом.
Також він попереджав, що фронт може посипатися в один момент.