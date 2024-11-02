"Місіонер" із США в Україні коригував удари росіян: шпигун просить дати йому громадянство РФ

За інформацією росЗМІ, громадянин США два роки повідомляв росіянам інформацію, після чого таємно був вивезений до Москви.

Громадянин США, таємно вивезений зі сходу України російськими спецпризначенцями після того, як він допомагав Кремлю атакувати українських солдатів, заявив у суботу у Москві, що попросив надати йому російське громадянство.

Про це пише Reuters.

"Мене звуть Деніел Мартіндейл. Ось мій паспорт. Він пройшов зі мною війну, ви можете бачити, в якому він стані", — заявив він на пресконференції, показавши якийсь документ, схожий на сильно пошарпаний паспорт США.

Він заявив, що його ніхто не змушував допомагати росіянам і що хоче отримати російське громадянство. Мартіндейл також заявив, що вірить у перемогу Росії над Україною.

Посольство США в Москві поки що не прокоментувало ситуацію.

Мартіндейл, який, за його словами, працював місіонером, заявив, що в'їхав на територію України з Польщі на початку 2022 року лише за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я давно хотів поїхати до Росії, і я зрозумів, що це той момент, на який я чекав", — сказав він.

Неназване джерело в російській розвідці, якого цитує державне інформаційне агентство "РІА Новини", повідомило, що Мартіндейл протягом двох років надавав російським військовим інформацію про розташування об'єктів української критичної інфраструктури. Жодних додаткових подробиць щодо інформації, яку він передав Росії, не розголошується.

Мартіндейл повідомив, що, перебуваючи в Україні, він встановив контакт із російськими кураторами через додаток Telegram і передавав їм інформацію з Донецької області.

"Останні два роки я робив усе, щоб урятувати життя російських солдатів і забезпечити хоч якесь майбутнє для росіян в Україні. Я хотів би продовжувати це робити", — сказав він.