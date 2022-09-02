Місія МАГАТЕ під обстрілом потрапила на ЗАЕС: чи зможе візит наблизити звільнення найбільшої атомної станції Європи

Цей візит делегації МАГАТЕ екстраординарний, адже за всю історію існування атомної енергетики, представники організації вперше їдуть на атомну електростанцію захоплену чужинцями, туди, де порушені усі стовпи безпеки, складені самою ж агенцією, йдеться в ТСН.

Ризик цієї операції очільник місії – генеральний директор Рафаель Гроссі чітко усвідомлював. І про це він заявив на світанку перед виїздом зі столиці. «Це дуже комплексна операція, ми прямуємо до зони бойових дій, на окупованій території. Одна з вимог – отримати чіткі гарантії безпеки від всіх сторін», - заявив він.

Чого варте слово росіян і їхніх ставлеників в окупованих містах – делегати одразу зрозуміли. Ось один з прикладів. Поки колонна брендованих авто рушила в напрямку станції, так звана влада окупованої частини Запорізької області заявила, що не даватиме місії спецперепусток, для швидкого проходження постів.

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До складу делегації увійшли фахівців з 14 країн, які працюють у центральному офісі МАГАТЕ у Відні. На чолі групи – сам генеральний директор Рафаель Гроссі. Його місія технічна, заявив Гроссі відповідаючи на питання ТСН про те, наскільки вони можуть посприяти деокупації станції.

«Це справа політичної волі. Це справа, над якою мають працювати країни, які перебувають у цьому конфлікті. Зокрема Російська Федерація, яка окупувала це місце. Але моя місія, я вважаю її дуже важливою, моя місія - технічна. Ми маємо попередити будь-яку можливість ядерної аварії, спробувати зберегти найбільшу атомну електростанцію у Європі, не тільки України. Ось на чому ми зконцентруємось», - каже Гроссі.

Та спершу делегації довелося сконцентруватися на власній безпеці і знову відчути на собі чого варті гарантії росіян. Від самого ранку рашисти обстрілювали погоджений заздалегідь маршрут. Дістається місту Енергодар та Запорізькій атомній станції – через обстріли там знову відключився 5 енергоблок. Загарбники традиційно звинувачують Україну в провокаціях. Однак цього разу мешканці міста—супутника ЗАЕС на власні очі бачили, хто саме стирає в попіл їхні домівки і самі зафільмували російські гелікоптери, авіацію, артилерію та мінометний вогонь. Рушати в таких умовах представникам МАГАТЕ просто заборонили.

«Вони зранку намагались двічі проїхати на територію. І з першого разу вони могли особисто бачити що тут відбувалось. Були прильоти артилерії накривало висоту рядом з машинами, том заради збереження людського життя були змушені завернути їх і змусити чекати», - кажуть в службі безпеки.

Делегати чекали близько трьох годин. Втім, ситуація залишається напруженою. Зрештою, директор Гроссі робить заяву, що попри усі застереження вони рушать далі на свій страх і ризик. «Звичайно, ми несемо усю відповідальність по нашому маршруту. Тримаю комунікацію із регіональним військовим командуванням, генерал люб’язно зателефонував мені. І ми отримали від нього підтвердження. Звичайно мій друг міністр енергетики тут, щоб сказати це, ми чекаємо понад 3 години перш ніж почати роботу», - каже очільник місії .

Та занепокоєння української сторони виявились небезпідставними. Щойно колона автівок наблизилася до сірої зони, почулася стрілянина з боку окупантів.

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За попередньою домовленістю, між президентом України та директором Гроссі супроводжувати місію до самої станції мали журналісти. Однак, в останній момент МАГАТЕ роздумали брати з собою незалежні медіа. Натомість всі побачили кадри, як пана Рафаеля Гроссі на захопленій росіянами ЗАЕС супроводжує представник «Росатома» в оточенні російських пропагандистів. ТСН з’ясувала, що це помічник генерального директора «Росатома» – Ренат Корчава. Його на ЗАЕС відправили три місяці тому слідкувати за українським персоналом. Наче за старою методичкою, він переконував очільника МАГАТЕ що на території станції немає російських військ. Але вже згодом окупанти засвітили російську військову техніку у машинному залі енергоблоку. Експертам вони пояснили, так забезпечують радіаційний та хімічний захист станції. Та й озброєних солдатів у російській формі делегати бачили чимало.

Наскільки об’єктивним буде звіт місії - поки питання, адже незрозуміло наскільки вільно експерти зможуть пересуватись по станції. Із того, що вдалося дізнатись і побачити – від них ані на крок не відходив представник «Росатома». Для директора МАГАТЕ візит на окуповану станцію тривав всього пару годин. Вже під вечір він повернувся на підконтрольну Україні території під враженням від побаченого. І вперше за останні шість місяців назвав війну в Україні війною, а не ситуацією. «Фізична цілісність станції пошкоджена кілька разів. Це реальність, ми маємо це визнати. І це те, що не може більше продовжуватись, де б ви не знаходились, на чиєму б боці не були, щоби ви не думали про цю війну, ми мусимо усвідомити, це речі, які мають відбуватися. Це має бути зупинено», - заявив він.

Існує лише один спосіб це зупинити – вигнати окупантів геть. Це позиція президента України, яку він вкотре озвучив у своєму вечірньому зверненні. «Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю й боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка під контролем України була завжди», - каже Зеленський.

Зараз на Запорізькій атомній електростанції залишаються працювати кілька експертів МАГАТЄ для глибокої технічної роботи там. За результатами їхньої роботи агенція має скласти звіт, але яким він буде - поки не розуміють, здається, навіть ті хто там залишився, бо в подібних умовах ніколи не працювали.

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