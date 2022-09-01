Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара, незважаючи на інтенсивний обстріл

Місія МАГАТЕ планує відвідати ЗАЕС і зустрітися з її персоналом

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) вранці 1 вересня вирушила із Запоріжжя до Енергодара, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Голава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знала про "збільшення військової активності в цьому районі", але планує відвідати об'єкт і зустрітися з його персоналом.

"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара у Запорізькій області. Окупанти гатять з мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

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