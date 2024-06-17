Міські бої серед руїні: ГУР показало операцію з Часового Яру (відео)

Один із боїв спецпідрозділу Kraken на Донеччині.

Головне управління розвідки МО України показало відео боїв із солдатами окупаційної армії РФ серед міських руїн Часового Яру на Донеччині.

Кадри опублікувала пресслужба ГУР. Відео можна переглянути за посиланням (Увага! Відео +18).

Нашоломні камери воїнів спецпідрозділу Kraken зафіксували реалії одного з боїв проти окупантів.

У ГУР зазначили, що злагоджена механіка дій тактичної групи розвідників у "червоній зоні" заслуговує на особливу увагу.

На відео спецпризначенці ГУР швидко маневрують; знищують росіян прицільно з різних видів штурмової зброї; глушать ворожі fpv мобільними засобами РЕБ; рятують життя пораненим побратимам.

Нагадаємо, дрони ГУР у ніч проти 17 червня атакували низку військових об'єктів у трьох областях Росії.

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