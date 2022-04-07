Міський голова Балаклії погодився на співпрацю з окупантами та втік до Росії - Синєгубов

Мер Балаклії виявився колаборантом.
Міський голова Балаклії на Харківщині разом з родиною виїхав до Росії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав у інтерв’ю Фактам ICTV.
Синєгубов сказав, що у них є інформація про те, що міський голова Балаклії втік до РФ, через це уже відкрито кримінальне провадження.
"Кримінальне провадження є, триває низка слідчих дій. Це процесуальні дії, наслідком яких, я переконаний, буде оголошення підозри. За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України та кожного мешканця населеного пункту", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати Харків. Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити.
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