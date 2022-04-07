Міський голова Каховки Немерець виїхав з тимчасово окупованого міста: "Від мертвого мера користі громаді немає"

Мер повідомив, що його родині загрожувала реальна небезпека.

Міський голова Каховки Херсонської області Віталій Немерець повідомив, що був змушений виїхати з тимчасово окупованого міста на підконтрольну ЗСУ територію.

Про це він повідомив на офіційній Facebook-сторінці Каховської міської територіальної громади. Немерець зазначив, що він відмовився співпрацювати з російськими окупантами, через що його родині загрожувала реальна небезпека:

"Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію. Не передати словами емоції від переїзду з дітьми всіх незчислених орківських блокпостів: страх за малечу, їхні перелякані очі від російських солдатів з автоматами, вибухів, понівечену техніку. І тисячі таких самих біженців. Час тягнувся просто безкінечно. Здавалося, що це ніколи не скінчиться", - розповів Немерець.

Війна. Навіть у страшному сні я не міг собі уявити, що доведеться жити в такі часи, це просто жахіття. Через те, що... Опубликовано Каховська міська територіальна громада Среда, 6 апреля 2022 г.

Також він звернувся до каховчан і наголосив, що те, що він виїхав, не означає, що він їх покинув:

"Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув!! Я і надалі працюю і працюватиму для вас - на благо нашої Каховської громади. Знайте, що усунути з посади або прийняти мою відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії. Все інше - "фількіна грамота". Сподіваюсь на якнайшвидше повернення додому моїх друзів і колег міських голів Таврійська - Миколи Різака, Голої Пристані - Олександра Бабича та Олега Яхнієнка, голову Милівської сільської громади. А також всіх інших підступно викрадених українців", - наголосив Немерець.

Зазначимо, п'ять днів тому під час чергового мирного мітингу у Каховці окупанти відкрили вогонь по людях, у місті були чути вибухи гранат та автоматні черги. Під час розгону мирної акції у Каховці окупанти поранили жителів міста. Під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.

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