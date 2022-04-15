Міський голова Куп'янська погодився співпрацювати з окупантами і втік до РФ - Синєгубов

Проти колаборанта відкрили кримінальне провадження.

Міський голова Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора здав окупантам місто та втік до Росії.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія – там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів. Після цього було розпочате кримінальне провадження, але цей мер, за нашою інформацією, вже не знаходиться на території України", - сказав Синєгубов.

Читайте також: