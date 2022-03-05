Міськвлада Енергодара повернулася працювати до будівлі виконкому: вранці її заблокували окупанти

Міськвлада Енергодара повернулася працювати до будівлі виконкому: вранці її заблокували окупанти

Міськрада працювала у піцерії.

Міська влада Енергодара знову повернулася до будівлі виконкому, вхід до якої був заблокований російськими окупантами.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами голови ОДА, наразі не існує можливості утворити “зелений коридор” для безпечної евакуації жінок і дітей з міста. “Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар перебуває в пріоритеті”, - наголосив він.

Орлов нагадав, що у місті діє комендантська година від 18.00 до 05.30. Енергодар патрулюватимуть і місцеві мешканці.

Як повідомлялося, міська влада міста Енергодар 5 березня, о 8:00, у повному складі прийшла на роботу, але не змогла потрапити до будівлі мерії. Окупанти замкнули двері. Міска влада працювала з приміщення, яке надав власник піцерії.