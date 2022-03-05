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Міськвлада Енергодара повернулася працювати до будівлі виконкому: вранці її заблокували окупанти

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Міськвлада Енергодара повернулася працювати до будівлі виконкому: вранці її заблокували окупанти

Міськрада працювала у піцерії.

Міська влада Енергодара знову повернулася до будівлі виконкому, вхід до якої був заблокований російськими окупантами.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами голови ОДА, наразі не існує можливості утворити “зелений коридор” для безпечної евакуації жінок і дітей з міста. “Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар перебуває в пріоритеті”, - наголосив він. 

Орлов нагадав, що у місті діє комендантська година від 18.00 до 05.30. Енергодар патрулюватимуть і місцеві мешканці.

Як повідомлялося, міська влада міста Енергодар 5 березня, о 8:00, у повному складі прийшла на роботу, але не змогла потрапити до будівлі мерії. Окупанти замкнули двері. Міска влада працювала з приміщення, яке надав власник піцерії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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