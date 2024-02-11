“Міст сам себе не зруйнує”: речник ВМС назвав причину для ударів по окупантах у Криму

Російська пропаганда знову активно просуває наративи про те, що південь України віддадуть РФ за якимись “домовленостями”.

Удари по об’єктах окупантів в тимчасово окупованому Криму будуть продовжуватися, оскільки російська інфраструктура на півострові “сама себе не спалить”.

На цьому наголосив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зауважив, що не в його компетенції давати якісь стовідсоткові прогнози щодо стратегії Збройних сил України, однак плани ВМС щодо завдання ударів по окупованому Криму не змінилися.

“Ми своїх планів не змінювали. Скоріш за все, удари [по окупантах у Криму] будуть завдаватися і надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - назвав цілі для атак Дмитро Плетенчук.

При цьому речник ВМС зазначив, що російська пропаганда знову активно просуває наративи про те, що південь України нібито віддадуть РФ за якимись “домовленостями”.

"Я це чую часто, з періодичністю в кілька місяців або пів року", - підкреслив він.

Нагадаємо, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа впевнений, що Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року.

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