Міст Шредінгера: українці в соцмережах бурхливо відреагували на ймовірне знищення переправи в Херсоні

Пізно ввечері у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту і припустили, що внаслідок ударів важливий для окупантів міст "втомився" і вирішив показати "жест доброї" волі. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

Українці у соцмережах з гумором відреагували на ймовірне знищення Антонівського мості. ТСН.ua зібрав останні пости.

Нардеп Роман Грищук змоделював "інтерв'ю" моста з російськими пропагандистами.

Антоновский мост лично подтвердил, что никаких попаданий в него не было.



«Со мной все впорядке. Я вообще изначально разводной был» - заявил мост кореспондентам россия-1 — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) July 26, 2022

Українці жартують, що окупанти не скористалися своїм шансом врятуватися з Херсона втечею.

Місцеві жителі у соцмережах глузують з російських пропагандистів, які заперечують удар по мосту.

Українці сподіваються, що долю Антонівського моста повторить і Кримський.

А також глузують з російської ППО.

І жартівливо питають головнокомандувача Залужного ЗСУ, чи можна подібні атаки робити вдень, щоб було все видно.

Тим часом Вікіпедія оперативно дала правки у статтю про Антонівський міст.

Київстар своєю чергою вже готовий до деокупації Херсонщини.

Вже готові тягнути кабелі до Херсонської області і відновлювати зв’язок — Kyivstar (@TwiyKyivstar) July 26, 2022

Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту у Херсоні.

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