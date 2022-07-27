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Міст Шредінгера: українці в соцмережах бурхливо відреагували на ймовірне знищення переправи в Херсоні

Дата публікації
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18к
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Міст Шредінгера: українці в соцмережах бурхливо відреагували на ймовірне знищення переправи в Херсоні

Фото: УНІАН

Ця новина зустріла бурхливу реакцію серед українського народу. ТСН.ua зібрав останні пости.

Пізно ввечері у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. 

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту і припустили, що внаслідок ударів важливий для окупантів міст "втомився" і вирішив показати "жест доброї" волі. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

Українці у соцмережах з гумором відреагували на ймовірне знищення Антонівського мості. ТСН.ua зібрав останні пости. 

Нардеп Роман Грищук змоделював "інтерв'ю" моста з російськими пропагандистами.

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Українці жартують, що окупанти не скористалися своїм шансом врятуватися з Херсона втечею.

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Місцеві жителі у соцмережах глузують з російських пропагандистів, які заперечують удар по мосту.

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Українці сподіваються, що долю Антонівського моста повторить і Кримський.

А також глузують з російської ППО.

І жартівливо питають головнокомандувача Залужного ЗСУ, чи можна подібні атаки робити вдень, щоб було все видно.

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Тим часом Вікіпедія оперативно дала правки у статтю про Антонівський міст.

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Київстар своєю чергою вже готовий до деокупації Херсонщини.

Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту у Херсоні.

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