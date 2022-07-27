Міст Шредінгера: українці в соцмережах бурхливо відреагували на ймовірне знищення переправи в Херсоні

Ця новина зустріла бурхливу реакцію серед українського народу. ТСН.ua зібрав останні пости.
Пізно ввечері у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту і припустили, що внаслідок ударів важливий для окупантів міст "втомився" і вирішив показати "жест доброї" волі. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.
Українці у соцмережах з гумором відреагували на ймовірне знищення Антонівського мості. ТСН.ua зібрав останні пости.
Нардеп Роман Грищук змоделював "інтерв'ю" моста з російськими пропагандистами.
Антоновский мост лично подтвердил, что никаких попаданий в него не было.— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) July 26, 2022
«Со мной все впорядке. Я вообще изначально разводной был» - заявил мост кореспондентам россия-1
Українці жартують, що окупанти не скористалися своїм шансом врятуватися з Херсона втечею.
Місцеві жителі у соцмережах глузують з російських пропагандистів, які заперечують удар по мосту.
Українці сподіваються, що долю Антонівського моста повторить і Кримський.
А також глузують з російської ППО.
І жартівливо питають головнокомандувача Залужного ЗСУ, чи можна подібні атаки робити вдень, щоб було все видно.
Тим часом Вікіпедія оперативно дала правки у статтю про Антонівський міст.
Київстар своєю чергою вже готовий до деокупації Херсонщини.
Вже готові тягнути кабелі до Херсонської області і відновлювати зв’язок— Kyivstar (@TwiyKyivstar) July 26, 2022
Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту у Херсоні.
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