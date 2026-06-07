Міст у районі Чонгара уражено: окупанти перекрили рух до Криму

Удар по Чонгарському мосту

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Російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску “Джанкой”». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

ЗСУ атакували міст у районі Чонгара — заява окупантів

Наразі у Генеральному штабі України офіційно не повідомляли про ураження мосту в районі Чонгара.

Так званий «губернатор Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що сьогодні вночі внаслідок атаки дронів було атаковано міст у населеному пункті Чонгарі, що перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

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За його словами, рух через пропускний пункт «Джанкой» тимчасово перекрито.

Проїзд автівок наразі відбувається через автомобільні пропускні пункти «Армянськ» та «Перекоп».

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що пошкоджений міст — один з ключових маршрутів між тимчасово окупованим Кримом і українським Півднем під тимчасовою окупацією.

Його ймовірне ураження ускладнить логістику російських окупантів.

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«Окупаційна влада вже шукає обхідні маршрути, а російська логістика традиційно отримала нові труднощі».

Крим: останні новини

Нагадаємо, нинішня війна перейшла в етап повітряного виснаження: через застій на фронті Росія посилила терор українських міст, зокрема, Києва. Ворог використовує брак ракет для ППО в ЗСУ.

Натомість Україна відповідає масштабними ударами далекобійних дронів по глибокому тилу РФ, включно з нафтовим терміналом і кораблем у Санкт-Петербурзі.

Найгостріша ситуація склалася в окупованому Криму, де через систематичні атаки українських безпілотників на логістичні шляхи виникла серйозна паливна криза, що призвела до обмежень і заборони продажу бензину, які також торкнулися Бєлгорода та Підмосков’я.

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Дефіцит пального на півострові є наслідком того, що ЗСУ перетворили головну трасу постачання Е-58 на небезпечну зону, здійснивши за весну 2026 року щонайменше 230 атак.

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