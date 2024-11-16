Міста майже немає, деякі підрозділи в оточенні: журналістка про ситуацію в Кураховому

За її словами, росіяни продовжують вбивати цивільних і недавно розстріляли евакуаційну машину.

Російські окупанти майже повністю знищили місто Курахове на Донеччині постійними обстрілами з артилерії та ударами КАБів.

Про це розповіла військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

"Курахового майже нема. Місто знищили артою і кабами. А тепер довбають дронами. Все і всіх, хто хоче в нього вʼїхати", – заявила журналістка.

Курахове на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

За її словами, без бронетехніки і без РЕБ у місто "нема чого й потикатись".

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"Ворог вбиває мирних. Прицільно розстрілює їх з дронів. Напередодні розстріляли евакуаційну машину наших Білих Янголів. Загнали поліцейських з трьома мирними в пастку і кошмарили скидами і FPV. Збройні Сили не відступають. Хоча деякі підрозділи в оточенні. Але наказ стояти! І стоять. Бадаються", – зазначила Кирієнко.

Раніше ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак оцінив ймовірність оточення Курахового на 60-70% і вважає, що місто може бути втрачено в найближчі 20-30 днів.

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