"Міста не впізнати": за добу російська армія пошкодила майже пів сотні будинків у Луганській області

"Міста не впізнати": за добу російська армія пошкодила майже пів сотні будинків у Луганській області

За добу зафіксували понад пів соті обстрілів.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирних мешканців та інфраструктуру в Луганській області.

Про це 14 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Протягом минулої доби, 13 березня, було зафіксовано 57 фактів обстрілів міст та селищ області. "Порахувати точно вкрай важко, бо обстріли не вщухають", - наголосив Гайдай.

Лише за останні 24 години російськими окупантами було знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків, об’єктів інфраструктури у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у Сєвєродонецьку.

"Працівників ДСНС катастрофічно не вистачає. Палає повсюди, а над головою продовжує літати. Міста області не впізнати", - зауважує керівник ОВА.

За словами Гайдає, є загиблі та потерпілі мирні мешканці, а також зниклі безвісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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