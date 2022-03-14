"Міста не впізнати": за добу російська армія пошкодила майже пів сотні будинків у Луганській області

За добу зафіксували понад пів соті обстрілів.
Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирних мешканців та інфраструктуру в Луганській області.
Про це 14 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Протягом минулої доби, 13 березня, було зафіксовано 57 фактів обстрілів міст та селищ області. "Порахувати точно вкрай важко, бо обстріли не вщухають", - наголосив Гайдай.
Лише за останні 24 години російськими окупантами було знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків, об’єктів інфраструктури у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у Сєвєродонецьку.
"Працівників ДСНС катастрофічно не вистачає. Палає повсюди, а над головою продовжує літати. Міста області не впізнати", - зауважує керівник ОВА.
За словами Гайдає, є загиблі та потерпілі мирні мешканці, а також зниклі безвісти.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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