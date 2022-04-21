Міста поблизу Києва, які були окрасою України, знищенні до невпізнання: ТСН показала до і після

Міста поблизу Києва, які були окрасою України, знищенні до невпізнання: ТСН показала до і після

Міста, які стали героями - вони прийняли на себе перший удар російських загарбників і не дали ворогу дійти до Києва.

Буча, Ірпінь, Гостомель - до приходу російських загарбників вони асоціювалися з молодими родинами, чистотою і зеленню довкола, а нині лише в Ірпені 2 тисячі сімей залишилися без даху над головою, йдеться в ТСН.

Буча - колись одне з найчистіших міст України, а нині синонім слів біль і геноцид. Останні кілька років місто активно забудовували, тут стрімко з’являлися нові житлові комплекси посеред соснового лісу. Але про Бучу увесь світ дізнався не завдяки цьому, а через злочини російських окупантів, які вони скоїли там. Зелене і красиве місто неподалік Києва росіяни зруйнували і залили кров’ю людей, які в ньому жили.

У вересні торік саме тут ТСН познайомила глядачів із родиною Лисенків. Тоді ведуча ТСН.Тижня Алла Мазур у свій день народження просила допомогти Захарчику врятувати його маму, в якої була четверта стадія раку. Щоби не дати хворобі прогресувати, вона мусила приймати дорогі препарати. Тоді записували інтерв’ю біля їхнього будинку, прогулювалися довкола, гралися на дитячому майданчику.

буча

Та зараз це місце не впізнати. Лисенки виїхали з Бучі на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Залишили дім і поїхали до Німеччину.

буча

До приходу російських загарбників в Бучі мешкало близько сорока тисяч людей. Це місто завжди асоціювалася з молодими сім'ями та дітьми. Школи і садочки не встигали будувати, там були постійні черги. А новозведеним навчальним закладам інші школи могли тільки заздрити.

«Телевізор, ноутбуки ще в кожному кабінеті, є кабінети з мультимедійними дошками, є лабораторії фізики/хімії повністю оснащені. Ми входимо в топ-100 кращих закладів України. У цьому навчальному році в нас 11 перших класів, у минулому році їх було 8», - йшлося в одному із сюжетів ТСН, де розповідали про рекордну кількість першачків в одній із ірпінських шкіл.

буча

Тепер навчальні заклади в цих містах подекуди обстріляні, спалені, зруйновані.

буча

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Ірпінь лідирував за рівнем розвитку на Київщині. Більшість новобудов, на відміну від київських, були щонайбільше дев'ятиповерховими. Ірпінь та Бучу називали містами парків та здоров'я. Вони входили до 20 найбільш чистих міст України. А зараз ці міста не впізнати.

«Я їм розповідав, що в нас тут було все добре, поки ви не прийшли. Вони з Камчатки, цивілізації не бачили, приїхали подивилися, як люди живуть. Їм тут сподобалося», - розповідають місцеві про зустріч із окупантами.

У містах-супутниках жило чимало людей, які вже колись тікали від куль і снарядів росіян на Донбасі. Бучу, Ірпінь, Гостомель обирали - тому що столиця поруч, житло нове, доступне, інфраструктура розвинута. Сюди переїхала і родина Чикмарьових. «Син сказав: я вам підшукаю будинок, щоб ви переїхали сюди. Там же неможливо. Красногорівку розбили, Мар'їнку розбили. Там неможливо було жити», - розповідали вони кілька років тому ТСН.

буча

Переїхали Донбасу, почали нове життя і навіть не думали, що російські окупанти дістануть їх тут. Пані Валентина втратила двох онуків та невістку. Їхнє авто розстріляли росіяни, коли родина намагалася втекти з цього пекла. Вижив тільки її син, але йому довелося ампутувати ноги.

Людські життя - це те, що неможливо повернути. Все решта, ті кому вдалося вижити, упевнені -відбудують. Хоча, щоб відбудувати всі зруйновані будинки та інфраструктуру в Ірпені потрібен 1 мільярд доларів. У Бучі ще не порахували, але окупанти зруйнували там 22 багатоповерхівки і майже дві з половиною сотні приватних будинків. Ледь не кожна оселя розмародерена.

«Ми із чоловіком обговорювали, що жили, а того не було, цього не було... А зараз нам здається, що ми жили в раю і були найбагатшими», - кажуть місцеві.

Якими були міста-супутники столиці до приходу росіян і на що вони перетворилися зараз

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