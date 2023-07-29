Місто, якого більше немає: який вигляд має Маріуполь після понад року окупації (моторошне відео)

На кадрах видно пошкоджені та розбиті будинки, які ніхто не збирається відновлювати, на проспекті Миру.

У Мережі з'явилися кадри з вікна автобуса, на яких видно, який вигляд тепер має історичний центр окупованого росіянами Маріуполя.

Відеозапис опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"Я покажу вам Маріуполь, якого більше немає. Хроніки мертвого міста без прекрас та монтажу. З вікна автобусу.

Проспект Миру від Театрального скверу до вул. Торгова. Історичний центр. Без коментарів", - йдеться у тексті до відео.

На кадрах видно пошкоджені та розбиті будинки на проспекті Миру. Зрозуміло, що російська "влада" за понад рік окупації навіть не збирається їх відновлювати.

Як повідомляли раніше, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни збирають порізати залізничні вагони на металобрухт і відправити його до Донецька.

"Хроніки мертвого міста": який вигляд має Маріуполь після понад року окупації

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