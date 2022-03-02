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Містечка Ірпінь і Буча, в передмісті Києва, заповнені спаленою технікою ворога

Містечка Ірпінь і Буча, в передмісті Києва, заповнені спаленою технікою ворога

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Містечка Ірпінь і Буча, в передмісті Києва, заповнені спаленою технікою ворога

На деяких вулицях цілі могильники техніки і тіл ворога.

Північно-західні околиці столиці кілька днів є гарячою точкою бойових дій. Ворог не полишає спроб прорватися до Києва з Житомирського напрямку. За кілька днів запеклих боїв вулиці пригорода заблоковані розбитою та спаленою російською технікою.

Про це йдеться в ТСН

В містах Буча і Ірпінь інколи випалені цілі вулиці, але міста не знищені, є руйнування будинків. Вулиці заповнені спаленою технікою ворога, з позначкою V.

А поряд із технікою лежать і тіла вбитих російських військ.

Найголовніше зараз, кажуть місцеві чиновники – це прибрати із вулиць нерозірвані боєприпаси. Адже містом часто пересуваються мешканці і це може становити для них небезпеку.

Сьогодні в містечках щонайменше 4 рази лунали вибухи. Прилітали снаряди із сусіднього Гостомеля.

Ворог не полишає спроб прорватися до Києва – яка ситуація в околицях міста

Ворог не полишає спроб прорватися до Києва – яка ситуація в околицях міста

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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