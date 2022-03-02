Містечка Ірпінь і Буча, в передмісті Києва, заповнені спаленою технікою ворога

На деяких вулицях цілі могильники техніки і тіл ворога.

Північно-західні околиці столиці кілька днів є гарячою точкою бойових дій. Ворог не полишає спроб прорватися до Києва з Житомирського напрямку. За кілька днів запеклих боїв вулиці пригорода заблоковані розбитою та спаленою російською технікою.

Про це йдеться в ТСН

В містах Буча і Ірпінь інколи випалені цілі вулиці, але міста не знищені, є руйнування будинків. Вулиці заповнені спаленою технікою ворога, з позначкою V.

А поряд із технікою лежать і тіла вбитих російських військ.

Найголовніше зараз, кажуть місцеві чиновники – це прибрати із вулиць нерозірвані боєприпаси. Адже містом часто пересуваються мешканці і це може становити для них небезпеку.

Сьогодні в містечках щонайменше 4 рази лунали вибухи. Прилітали снаряди із сусіднього Гостомеля.