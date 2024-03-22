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Місто Бурштин через російську ракетну атаку залишилося без опалення та гарячої води

Місто Бурштин через російську ракетну атаку залишилося без опалення та гарячої води

Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС

Громада міста потрапила під атаку з боку російських окупантів.

Російські окупанти під час ракетної атаки на Івано-Франківщину залишили без опалення та гарячої води місто Бурштин.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Як зазначається, громада міста потрапила під атаку з боку російських окупантів. Без опалення та гарячої води залишилися місцеві мешканці. Наразі на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи.

"Коли будуть позитивні прогнози щодо відновлення теплопостачання, ми обов'язково проінформуємо", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку та удари безпілотників по Україні вночі 22 березня

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