Місто фактично знищене: у ЗСУ розповіли про запеклі бої під Соледаром

Ворог сконцентрував там найбоєздатніші підрозділи "вагнерівців" за підтримки регулярних підрозділів російської армії.

Лише за останню добу по Соледару та околицях міста було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії.

Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "24 каналу".

За його словами, біля Соледара відбуваються важкі запеклі бої, ворог сконцентрував там найбоєздатніші підрозділи "вагнерівців" за підтримки регулярних підрозділів російської армії. Окупанти зазнають там колосальних втрат, але намагається рухатися вперед.

Речник Східного угруповання пояснив, що навіть невелике тактичне просування РФ подає як велике досягнення.

Череватий зауважив, що головний метод штурму Соледара окупантами – це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії. Потім за їхньої підтримки йде просування малих груп піхоти.

"Президент вчора наголосив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів. – Ред.) логіка війни не зрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ – це у військовому мистецтві ХХІ століття, є дуже дивним", – сказав він.

За словами Череватого, українські захисники роблять все можливе, аби виснажити противника.

"Там дуже складна ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять усе можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги", – підсумував Сергій Череватий.