"Місто горить, ворог тисне": військовий на тлі вибухів записав звернення з Бахмута

Український захисник 93-ї ОМБр "Холодний Яр" записав коротке звернення з міста Бахмут Донецької області. Свій відеозапис боєць зробив в останній день зими.

Сухопутні війська ЗСУ опублікували відеоповідомлення військовослужбовця.

"28 лютого, місто Бахмут. Місто горить, ворог тисне. Все буде Україна!" - сказав він.

Збройні сили України продовжують стійко обороняти місто на Донеччині, яке окупанти намагають захопити. Втім, наші оборонці тримаються. Відеозвернення захисник записав на одній з вулиць. На тлі лунать вибухи. Крім того, видно дим.

Оборона Бахмута

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута дуже напружена. За його словами, що РФ кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

За словами солдата-гранатометникв 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрія Сиротюка, противнику до центра Бахмута залишилося близько 1700-1800 метрів. Також боєць наголосив, що всі перемоги ворога "піррові", адже Кремль кладе під Бахмутом велику кількість своїх солдатів.

Український військовий із позивним "Мадяр" каже, що близько 3-4 разів за ніч Бахмут атакує російська авіація. Наразі важко на кожному з напрямків міста. Росіяни атакують, а українським захисникам не вистачає зброї.

Про те, що на Бахмутському напрямку важко, заявив також президент Володимир Зеленський у відеозверненні 27 лютого. Глава держави каже, що на Донбасі ворог постійно знищує все, що можна використовувати для захисту українських позицій.

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