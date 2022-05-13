Місто готують до приєднання до Росії: яка ситуація в Маріуполі 13 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 травня.
- Маріуполь готують до приєднання до Росії: радник мера назвав ймовірну дату "референдуму"
Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі "ДНР" до РФ. Можливою датою проведення "рефендуму" є 15 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- Порятунок захисників Маріуполя: в Ердогана пропонували Шойгу евакуацію військових, але той відмовив
Турецька влада пропонувала міністрові оборони Росії Сергієві Шойгу евакуювати українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі через порт у Бердянську. Пропонувалося, що до кінця війни ці військові перебуватимуть у Туреччині. Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові мають здатися.
- Окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" потужні бомби та ракети
Російські війська не припиняють атакувати маріупольський завод "Азовсталь". Радник міського голови Петро Андрющенко опублікував відео обстрілів та ракетних ударів по заводу.
- Захисники "Азовсталі" роблять спроби контратакувати окупантів - радник міського голови Маріуполя
Українські захисники, які перебувають на оточеному окупантами заводі "Азовсталь" продовжують тримати оборону. Іноді вони навіть ідуть в контратаки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
- Верещук розповіла деталі про порятунок тяжкопоранених бійців з "Азовсталі"
Українська сторона наразі веде переговори з РФ про евакуацію лише 38 тяжкопоранених (лежачих) бійців, які перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі. Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяви низки ЗМІ про нібито обмін 500 або 600 людей.
- Були одружені три дні: свою щемливу історію кохання на "Азовсталі" розповіла захисниця Маріуполя
Українська військова, що захищає Маріуполь, Валерія з позивним "Нава" та прикордонник Андрій з позивним "Борода" одружилися на території заводу "Азовсталь". Внаслідок боїв чоловік загинув за три дні після одруження. Захисниця Маріуполя розповіла історію їхнього кохання.
- У Розівці на Запоріжжі окупанти пропонують роботу в Маріуполі на завалах: оплачують пайками
Росіяни на тимчасово окупованих територіях шукають охочих розбирати завали у Маріуполі. На території окупованої Розівської територіальної громади Запорізької області люди скаржаться на відсутність роботи. Тому у населеному пункті з'явилися пропозиція загарбників про роботу в Маріуполі. Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.
Нагадаємо, бійці полку "Азов", що захищають Маріуполь, продовжують вибивати російських військових з раніше захоплених ними позицій на території заводу "Азовсталь". Російські окупанти постійно використовують авіацію, корабельну і ствольну артилерію, танки та інше озброєння.
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