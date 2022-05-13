Місто готують до приєднання до Росії: яка ситуація в Маріуполі 13 травня

Місто готують до приєднання до Росії: яка ситуація в Маріуполі 13 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 травня.

Маріуполь готують до приєднання до Росії: радник мера назвав ймовірну дату "референдуму"

Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі "ДНР" до РФ. Можливою датою проведення "рефендуму" є 15 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Порятунок захисників Маріуполя: в Ердогана пропонували Шойгу евакуацію військових, але той відмовив

Турецька влада пропонувала міністрові оборони Росії Сергієві Шойгу евакуювати українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі через порт у Бердянську. Пропонувалося, що до кінця війни ці військові перебуватимуть у Туреччині. Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові мають здатися.

Фото: Associated Press

Окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" потужні бомби та ракети

Російські війська не припиняють атакувати маріупольський завод "Азовсталь". Радник міського голови Петро Андрющенко опублікував відео обстрілів та ракетних ударів по заводу.

Захисники "Азовсталі" роблять спроби контратакувати окупантів - радник міського голови Маріуполя

Українські захисники, які перебувають на оточеному окупантами заводі "Азовсталь" продовжують тримати оборону. Іноді вони навіть ідуть в контратаки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

Верещук розповіла деталі про порятунок тяжкопоранених бійців з "Азовсталі"

Українська сторона наразі веде переговори з РФ про евакуацію лише 38 тяжкопоранених (лежачих) бійців, які перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі. Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяви низки ЗМІ про нібито обмін 500 або 600 людей.

Були одружені три дні: свою щемливу історію кохання на "Азовсталі" розповіла захисниця Маріуполя

Українська військова, що захищає Маріуполь, Валерія з позивним "Нава" та прикордонник Андрій з позивним "Борода" одружилися на території заводу "Азовсталь". Внаслідок боїв чоловік загинув за три дні після одруження. Захисниця Маріуполя розповіла історію їхнього кохання.

Фото: Getty Images

У Розівці на Запоріжжі окупанти пропонують роботу в Маріуполі на завалах: оплачують пайками

Росіяни на тимчасово окупованих територіях шукають охочих розбирати завали у Маріуполі. На території окупованої Розівської територіальної громади Запорізької області люди скаржаться на відсутність роботи. Тому у населеному пункті з'явилися пропозиція загарбників про роботу в Маріуполі. Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.

Нагадаємо, бійці полку "Азов", що захищають Маріуполь, продовжують вибивати російських військових з раніше захоплених ними позицій на території заводу "Азовсталь". Російські окупанти постійно використовують авіацію, корабельну і ствольну артилерію, танки та інше озброєння.

Як врятовані із окупації маріупольці починають життя спочатку

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