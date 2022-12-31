"Місто легше робити з "нуля", ніж відбудовувати": Буданов про руйнування у Бахмуті

Російська армія своїми обстрілами майже повністю зруйнувала місто Бахмут у Донецькій області.

Про це в інтерв'ю сказав керівник ГУР Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Тим часом військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна, наголосив Буданов.

"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - зауважив він.

Керівник ГУР заявив, що росіяни зробили з Бахмута абсолютно не придатне до життя місто.

Ситуація біля Бахмута

В Генштабі повідомляють, що росіяни намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут. Там щодня ЗСУ відбивають до 20 атак. Саме на Бахмутському напрямку Росія зосереджує основні зусилля.

Своєю чергою, аналітики ISW зауважують, що наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації. Малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

Президент Володимир Зеленський каже, що, зокрема Бахмут потребує зараз максимуму сил і концентрації. За словами президента, ситуація там "важка і болісна".

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