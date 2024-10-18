"Місто може впасти": WSJ про наступ РФ і прагнення захопити важливий населений пункт на Донеччині

Армія Російської Федерації здійснила значний крок РФ до захоплення Часового Яру на Донеччині, організувавши наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець. Тепер ЗСУ потрібно завадити окупантам зайняти позицію в буферній зоні, аби запобігти наступу.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Часів Яр і Покровськ є ключовими містами для оборони Донецької області. Автори статті пишуть, якщо Росії вдасться їх захопити, то Силам оборони буде значно складніше захищати регіон. Росіяни поспішають захопити ці населені пункти до того, як опаде листя, розпочнуться дощі та стане брудно.

"Достатньо однієї помилки, і Часів Яр може впасти за лічені дні", - наголосив кадровий військовий Ростислав Касьяненко з 21-го окремого мотопіхотного батальйону.

Після низки невдач у спробі просунутися до Часового Яру росіяни змінили тактику. Тепер вони зосереджені на використанні ударних дронів для атак на в'їзди в місто. Це ускладнює ЗСУ поповнювати запаси та евакуювати поранених. Втім, в українців не вистачає систем радіоелектронної боротьби, наголошує видання.

За словами Касьяненка, російські війська перебираються тросами, натягнутими через канал, а потім невеликими групами проникають у буферну зону. Головна проблема полягає в тому, що ворог закріпився в буферній зоні, яку потім можуть посилити ще військами, тиснучи на позиції ЗСУ.

Р Росія, ймовірно, також платить високу ціну в боях за Часів Яр, продовжуючи використовувати тактику "м’ясної хвилі". Багато з тих, хто наступає на Часів Яр, — це ті, кого набрали з в’язниць в обмін на обіцянку дати свободу.

Нагадаємо, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що ЗСУ будуть змушені відійти з важливого населеного пункту на Донеччині - Селидового.

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