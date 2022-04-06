"Місто мучеників": Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв прапор України

Папа Римський підняв український прапор, надісланий з Бучі, на його щотижневій аудієнції у Ватикані.

Папа Римський Франциск засудив звірства російських окупантів в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де були розстріляні сотні мирних жителів.

Про це пише The Guardian.

"Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі. Жорстокість, яка стає все жахливішою, навіть проти мирних жителів, беззахисних жінок і дітей. Це жертви, чия невинна кров кличе до неба й благає: «Зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування». Вчора, саме з Бучі, мені привезли цей прапор. Це з війни, саме з того мученицького міста, Бучі", - сказав він наприкінці своєї аудієнції.

Нагадаємо, Папа Римський розмірковує про поїздку до України і готує зустріч з Кирилом.

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