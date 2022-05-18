Місто на порозі двох катастроф: яка ситуація в Маріуполі 18 травня

Місто на порозі двох катастроф: яка ситуація в Маріуполі 18 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Вони зосереджують зусилля на блокуванні підрозділів ЗСУ в районі заводу “Азовсталь”. Продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 17 травня.

Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що місія триває

Евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває. Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Маріуполь на порозі епідемічної та екологічної катастроф - мер Бойченко

Оточений окупантами Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф. Крім того, у місті залишається гуманітарна проблема. Кількість їжі та питної води обмежена. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Захисників "Азовсталі" росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці

Українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти вивезли в колонію в Оленівці, яка перебуває під контролем бойовиків так званої "ДНР". Про це пише Reuters з посиланням на очевидця.

Він розповів агентству, що сім автобусів з українськими бійцями з гарнізону "Азовсталь" прибули до нещодавно відкритої в'язниці в підконтрольному Росії селищі Оленівка під Донецьком.

Евакуація військових з "Азовсталі": Верещук відповіла, коли їх обміняють

З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених. Спецоперація з порятунку триває. На території заводу перебувало близько 600 українських військових, серед них - десятки поранених. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Фото: Associated Press

Каналізаційна вода змішується з питною: ВООЗ попередила про холеру в Маріуполі

У Маріуполі через зруйновану систему водопостачання можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери. Водопостачання в Маріуполі частково відновлене, але багато трубопроводів зруйновані. Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан.

"На місці зі зброєю в руках": Білецький закликав не коментувати перебіг евакуації бійців з "Азовсталі"

Засновник полку "Азов", лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що контактує з українськими захисниками маріупольського заводу "Азовсталь". Політик закликав не коментувати перебіг евакуації бійців. Білецький запевнив, що в бійців полку "Азов" усе добре і вони перебувають "на місці зі зброєю в руках".

Фото: Associated Press

Слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі"

Російські слідчі зібралися перевіряти українських захисників Маріуполя на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів. Про це йдеться в заяві Слідкому РФ.

"Слідчі СК Росії в межах розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі", – йдеться в дописі російського відомства.

З Маріуполя виїхало щонайменше сім автобусів з українськими бійцями

З території “Азовсталі” в Маріуполі евакуювали ще декілька автобусів з українськими бійцями. З заводу виїхало щонайменше сім автобусів. Як повідомляється, українських захисників вивезли на підконтрольну Росії територію. Евакуювали їх в супроводі з військовою технікою окупантів.

Фото: Associated Press

Генпрокуратура Росії вимагає визнати полк "Азов" терористичною організацією

Генеральна прокуратура Росії подала до Верховного суду запит на внесення українського полку "Азов" до списку терористичних організацій. Позов щодо полку "Азов" суд розгляне наприкінці травня. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Стало відомо, чому окупанти не допускають маріупольців до розбирання завалів Драмтеатру

За офіційною інформацією самопроголошеної "ДНР", під завалами Драматичного театру в Маріуполі загинуло лише 12 людей. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, що мінімально під завалами могло загинути понад 300 осіб, не кажучи вже про реальну картину. Тому маріупольців не допускають до розбирання завалів.

Фото: Getty Images

У Міноборони прокоментували евакуацію українських захисників з Маріуполя

“Військова деблокада в цій ситуації неможлива. Іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід. Ми ще раз мусимо згадати, що оборонці Маріуполя: це Нацгвардія, Нацполіція, Прикордонники, Збройні сили України - зокрема 36 бригада морської піхоти тероборони Маріуполя. Вони своє бойове завдання повністю виконали”, - наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Звозять снаряди та акторів: Росія готує показуху для іноземних ЗМІ в зруйнованому Маріуполі

Російські окупанти готують прес-тур до знищеного Маріуполя для іноземних журналістів. Метою агресора є показати іноземним журналістам, що це нібито українські, а не російські, військові нещадно бомбардували місто. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Фото: Associated Press

Окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям - Андрющенко

Російські окупанти, ймовірно, передадуть "владу" над Маріуполем кадирівцям, щоб залякувати та придушувати спротив українців. У Маріуполі відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото героїчних українських військовослужбовців після евакуації з заводу "Азовсталь". Фото зроблене в автобусі, ймовірно під час дороги до у колонію Оленівки, яку контролюють бойовики так званої "ДНР".

Бійці Маріуполя: герой, який зробив світлини поранених на заводі "Азовсталь"

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