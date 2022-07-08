Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. Від кінця лютого окупанти обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема", - зазначив він.

Гайдай також наголосив, що велика проблема є також з каналізаційними системами міста.

"Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під'їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа", - резюмував він.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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