Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку

Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку

Фото: Сергій Гайдай

Окуповане місто Сєвєродонецьк Луганської області перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. Від кінця лютого окупанти обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема", - зазначив він.

Гайдай також наголосив, що велика проблема є також з каналізаційними системами міста.

"Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під'їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Зброя, яка може змінити хід війни: HIMARS спалює окупантів

Зброя, яка може змінити хід війни: HIMARS спалює окупантів
Наступна публікація