Місто перетворилось на кладовище: яка ситуація в Маріуполі 25 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Відродити його найближчим часом неможливо. Ситуація там надзвичайно складна. Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 24 травня.

У Маріуполі на завалах знайшли близько 200 тіл, що розкладаються

У Маріуполі, який майже знищили окупанти держави-терористки Росії, продовжують виявляти тіла загиблих мешканців. Під час розбирання завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2, що на проспекті Миру, в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Усі вони з високим ступенем розкладання. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі

Вчителька англійської мови з Маріуполя розповіла, як пройшла фільтраційний табір та змогла виїхати з міста. Утім, жінка ще перебуває на непідконтрольній території, тому з міркувань безпеки її ім'я не називаємо.

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"У жіночому наметі було дві жінки, які нас опитували. Перше запитання – чи є татуювання. У мене його не було, тому я нічого не показувала. А інші, мабуть показували, у кого вони були. Я не знаю, що саме запитують про татуювання. Також запитують, чи є хтось із знайомих та родичів, військові, чи є знайомі, які працюють, або працювали у поліції, і ДСНС. Їх, як я розумію, цікавлять контакти. Вже в останньому наметі у людей перевіряють телефони", – розповідає вчителька.

"Пили воду з батарей, смоктали шматок сала три дні": Цимбалюк про те, як його рідні жили в Маріуполі

Мама та бабуся дружини українського актора Тараса Цимбалюка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жили в Маріуполі. Артист говорить, що вони з Тіною вмовляли їх виїхати звідти, утім – рідні не захотіли покидати своїх домівок.

Бабуся та мама дружини Цимбалюка вважали, що все минеться, а у їхньому рідному Маріуполі не будуть відбуватися такі жахливі речі.

Чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів

На фронті загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з бойових мистецтв "муай-тай" Олексій Янін, повідомило Міністерство молоді та спорту України. Ще 2014 року Янін пішов добровольцем до ЗСУ, а після повернення зі строкової служби продовжив боронити батьківщину в лавах загону "Азов".

Нагадаємо, через антисанітарію в окупованих Маріуполі, Херсоні там може спалахнути епідемія кишкових інфекцій. Українцям потрібно перейматися щодо тих хвороб, які можуть спалахнути через війну. Особливо слід хвилюватися жителям півдня країни.

Маріуполь: "Азовсталь". Дружина азовця розповіла про жахи евакуації і долю свого чоловіка

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