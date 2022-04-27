Місто перетворюють на гетто: росіяни закрили в'їзд до Маріуполя, вводять дозвіл на перебування на вулиці

Місто перетворюють на гетто: росіяни закрили в'їзд до Маріуполя, вводять дозвіл на перебування на вулиці

Від вівторка, 26 квітня, російські окупанти заборонили в’їзд до Маріуполя, яке переубває в облозі, з боку Новоазовська.

Місто закрите для громадян України. Потрапити до нього без посвідчення про проходження фільтрації для неможливо. Натомість росіяни та мешканці так званої "Донецької народної республіки" отримують дозвіл на в’їзд без фільтрації на три дні. Посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише тиждень.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські військові також обмежили пересування всередині міста. Окупанти такж анонсували окремий папір: дозвіл на перебування на вулицях Маріуполя.

"Місто перетворюють на реально гетто. Відношення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям. Всі інші в однаковому стані постійного психологічного тиску", - наголосив представник мерії.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили. У місті, попри заяви окупантів про наявність іжі та води, гуманітарна ситуація залишається важкою,а продуктів харчування не вистачає.

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